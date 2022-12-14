Такого еще не было: Ходченкова в дырявых лосинах раздвинула ноги на максимум

Поклонники были в шоке от увиденного. Многие отметили, что Ходченковой очень идут соблазнительные образы. А некоторые просто оценили эффектную внешность блондинки.

«Просто божественно», «Утанцевалась Света», «Как тебе не стыдно быть такой офигенной», «Самая сексуальная актриса, тело класс», «Огонь», – пишут в комментариях.

Пользователи Сети до сих пор удивляются, почему актриса все еще без обручального кольца на пальце. Сама Светлана не афиширует личную жизнь, но известно, что она не замужем. Фанаты уверены, что у звезды есть любимый человек, просто она не хочет его показывать.

Ранее мы писали о том, что свадьбы знаменитости не за горами. Возлюбленный Ходченковой готовится к серьезному шагу.