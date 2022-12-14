Такого еще не было: Ходченкова в дырявых лосинах раздвинула ноги на максимум
Актриса Светлана Ходченкова продолжает делиться откровенным контентом в соцсетях. 39-летняя знаменитость понимает, что выглядит роскошно, поэтому не стесняется принимать самые сексуальные позы. На днях она показала свою растяжку в дырявых лосинах.
В одном из интервью девушка рассказала, что уже два года занимается танцами на пилоне. Ей очень нравится это сексуальное увлечение, которое раскрывает девушек с новой стороны. На свежем кадре Светлана позировала в лифе и лосинах с разрезами. Актриса примерила ярко-розовые туфли на огромной платформе, которые используют на тренировках.
Фото: Соцсети Светланы Ходченковой
Поклонники были в шоке от увиденного. Многие отметили, что Ходченковой очень идут соблазнительные образы. А некоторые просто оценили эффектную внешность блондинки.
«Просто божественно», «Утанцевалась Света», «Как тебе не стыдно быть такой офигенной», «Самая сексуальная актриса, тело класс», «Огонь», – пишут в комментариях.
Пользователи Сети до сих пор удивляются, почему актриса все еще без обручального кольца на пальце. Сама Светлана не афиширует личную жизнь, но известно, что она не замужем. Фанаты уверены, что у звезды есть любимый человек, просто она не хочет его показывать.
Ранее мы писали о том, что свадьбы знаменитости не за горами. Возлюбленный Ходченковой готовится к серьезному шагу.