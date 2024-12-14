«Такое впечатление, что я одна такая»: Сати Казанова рассказала о романе с женатым мужчиной

Певица Сати Казанова, которая осенью впервые стала мамой, откровенно рассказала о личной жизни. В эфире YouTube-шоу «Честный подкаст» экс-солистка группы «Фабрика» призналась в связи с женатым миллиардером.

В середине 2000-х, на пике популярности, у Сати Казановой завязались отношения с женатым мужчиной, который, по слухам, был известным миллиардером. Певица давно осознала, что совершила ошибку, связавшись с несвободным мужчиной, но призналась, что не жалеет об этом романе, поскольку в силу возраста была неопытной и многого не понимала.

«Такое впечатление, что я одна, такая-сякая за всю мировую историю посмела посмотреть в сторону женатого человека. Думаю, если бы я в свое время все понимала, как сейчас, в зрелости, конечно, не было бы этих отношений. Тогда, в свои 23 года, я не знала ничего о законах кармы, жизни», — высказалась Сати Казанова.

Экс-солистка «Фабрики» раскрыла, что ее избранником был «восточный мужчина», который даже звал ее замуж. По словам Сати Казановой, будучи в отношениях с миллиардером, она чувствовала, что поступает неправильно, однако спустя время «нарушила законы».

«В этих отношениях мне не казалось, что совершаю что-то страшное, греховное, потому что я законов не знала. А когда я стала все изучать, то поняла: есть законы обмена энергией. Поняла, что нарушила их, ведь брак — священное таинство», — поделилась артистка.

Сати Казанова призналась, что уже давно отпустила эту историю и «простила себя». Пройдя через опыт отношений с женатым мужчиной, певица старается предостеречь девушек от подобных поступков и, по ее словам, получает «обратную связь» с благодарностью.

«Потом я получала много обратной связи — мне писали девушки, которым я помогла многое осознать. Для меня это очень ценно, я поняла, что все не зря. Знаю точно, что ни о чем не жалею. Я себя простила, я себя изучила, я поняла, почему все это случилось. Я все отпустила», — заявила знаменитость.

Ранее сообщалось о том, что Сати Казанова рассказала о своей первой любви.