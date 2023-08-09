«Инициация во взрослую жизнь»: Сати Казанова о своей первой любви и первом поцелуе

Российская певица, экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова неоднократно признавалась одной из самых привлекательных и сексуальных девушек в отечественном шоу-бизнесе. Мы решили узнать у артистки о ее первой любви, и, конечно же – первом поцелуе.

По словам Сати, впервые с «бабочками в животе» ей удалось столкнуться в начальной школе – «в 3 или 5 классе», - вспоминает певица. В то время будущая звезда училась в сельской школе в Кабардино-Балкарии, где и родилась, выросла.

«К нам перевели городского мальчика. Он был новенький. С огромными голубыми глазами и красивыми ресницами. Он ещё и одевался круче других, выделялся на фоне наших сельских мальчишек. И я в него влюбилась», - рассказывает Сати.

Однако удостоиться внимания со стороны городского парня юной Сати не удалось. «Мне кажется, это была безответная любовь. Он был такой ловелас, за всеми ухлестывал, а я страдала», - делится переживаниями детства артистка.

А вот первые отношения случились у Сати Казановой значительно позже после первой любви – только в 9 классе. Тогда девушка стала встречаться с парнем, о котором по сей день отзывается с теплотой и нежностью.

«У меня был прекрасный молодой человек Анзор. С ним, кстати, я впервые поцеловалась. Он покорил мое сердце. У него была очаровательная улыбка, мы гуляли вместе, он провожал меня до дома», - вспоминает свои первые отношения артистка.

Однажды влюбленная пара прогуливалась вокруг школы и присела на турники, поскольку лавочек там не было. И вот на этих самых турниках Анзор и поцеловал Сати.

«Мое сердце чуть не выпрыгнуло от волнения и радости. Мне казалось, я получила инициацию во взрослую интимную жизнь, и я очень этому радовалась. Наши отношения продолжались три года, потом мы расстались. Но воспоминания о нем у меня остались самые светлые, он был одним из лучших людей в моей жизни», - заключила с улыбкой певица.

Ранее Сати Казанова рассказывала о том, как мирится с супругом после ссор. Напомним, артистка замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо уже пять лет.