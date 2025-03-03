«Такое возможно»: Нюша рассказала, сможет ли сойтись с Егором Кридом

Певица Нюша прокомментировала отношения с исполнителем Егором Кридом и назвала их одними из самых ярких в жизни. Знаменитость не исключила, что они могут сойтись.

Соответствующее заявление Нюша сделала в шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка».

Певица поддерживает хорошие отношения с Кридом и говорит, что между ними остались чувства благодарности. При этом Нюша уверена: дальше у каждого своя дорога.

«…Наши отношения были яркими. По крайней мере в моей жизни они были одними из самых ярких, где я могла многому научиться», - поделилась артистка.

В вопросе воссоединения Нюша говорит, что «не настроена категорично».

«Я думаю, что такое возможно. В принципе, есть такие истории. Но это большая редкость, и я не уверена, что это наш случай», — заключила певица.

Нюша и Крид расстались в 2016 году. В 2017-м она объявила о помолвке с Игорем Сивовым, а уже в 2018 году на свет появился их первый ребенок. У Нюши и Сивова двое детей, в 2024 году супруги развелись.

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