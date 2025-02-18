Певица Нюша рассказала, что купила дочке от Игоря Сивова платье за 100 тысяч рублей. Об этом стало известно в эфире шоу «Тема» на RU.TV.

По словам артистки, она не считает, что детей надо баловать. Нюша не задаривает наследников игрушками, но иногда может купить им дорогую вещь, если это необходимо. Так, звездная мама вспомнила, как приобрела для наследницы платье за 100 тысяч на день рождения. Нюша хотела, чтобы дочь ощутила себя принцессой.

«Самое дорогое — скорее, платье на день рождения или что-то такое. Около ста тысяч могло стоить. Такое прям как снежинка, пушистое, большое, с бантом. Я не уверена, что это подарок для ребенка, то есть это, может быть, мои игрушки. Мне очень хочется, чтобы были такие воспоминания, видео в таком классном платье, а дочка чувствовала себя принцессой в этом платье», — высказалась Нюша.

По словам певицы, она с детства приучает наследников к самостоятельности. После развода артистка улетела на заработки в Россию, а дети остались в ОАЭ с отцом. Как выяснилось, разлука не сказалась на их отношениях: наследники не страдают, и Нюшу все устраивает.

«Они спокойны, они знают, что мама летает на гастроли, работает, приезжает, уезжает. Эта такая жизнь у нас», — резюмировала она.

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