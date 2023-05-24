«Такое сотворил»: Александр Панкратов-Черный осудил поведение Максима Галкина*

Актер Александр Панкратов-Черный на творческом вечере в Новороссийске упомянул поведение юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ), уехавшего из России в феврале 2022 года. Народный артист осудил его как сына и внука военных.

По словам Панкратова-Черного, ранее он считал артиста Галкина* хорошим ведущим. С переездом в Израиль пародист стал шутить на недопустимые темы.

Актер счел такое поведение вдвойне осудительным, так как «у Галкина* отец – генерал», и «дед воевал».

«А сын и внук вдруг такое сотворил. В голове не укладывается!» - сказал Панкратов-Черный сайту aif.ru.

На днях Галкин* впервые рассказал, как уехал из России в Израиль. По его словам, он покинул страну 26 февраля 2022 года. Сначала он уехал по работе в Лондон, а уже оттуда улетел в Израиль. Также ведущий сообщил, что имел единственный счет за границей в Израиле – на нем лежали 30 тыс. долларов.

*Признан иноагентом на территории РФ