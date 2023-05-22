На счету за границей было 30 тысяч долларов: Галкин* впервые раскрыл детали переезда в Израиль

Юморист и ведущий Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) почти полтора года живет в Израиле. За это время артист ни разу не приезжал на родину, в отличие от своей жены, певицы Аллы Пугачевой. Впервые он раскрыл, как принял решение эмигрировать в Израиль.

Галкин* привел подробности «бегства», комментируя интервью актрисы Татьяны Васильевой. Она утверждала, что юморист давно хотел уехать из страны.

Свой ответ юморист опубликовал в соцсетях: «Я уехал 26 февраля по работе в Лондон. И уже оттуда принял решение уехать 28 февраля в Израиль».

Галкин* обратил внимание на противоречия в словах Васильевой, опровергнув планы на переезд. Ведущий напомнил, что «вкладывал десятки миллионов в дом под Москвой, сажал десятки деревьев в саду и имел единственный счет за границей в Израиле, на котором к тому моменту было 30 тысяч долларов и которым он уже несколько лет не пользовался».

В том же интервью Васильева рассказала, что Галкин* уехал из России на следующее утро после съемок программы, посвященной ее 75-летию. Она заявила, что уже тогда обратила внимание на странное поведение юмориста: якобы, ведущий «бегал туда-сюда, чтобы выпить».

Галкин* заявил, что ему непонятно, как он при этом вел программу, которая, по словам артистки, получилась «хорошей». Он пошутил: «Спасибо, хоть ей предлагал».

*Признан иноагентом на территории РФ