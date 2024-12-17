«Такое позволить не можем»: Бородина отказалась от Мальдив после помолвки с Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина заявила, что они с женихом Николаем Сердюковым не могут позволить себе отдых на Мальдивах из-за высокой цены. Звезда в беседе с подписчиками в соцсетях объяснила, что подобное путешествие доступно только для «супер богатых».

Знаменитость активно ведет соцсети и часто отвечает на вопросы от фанатов. Так, один из подписчиков поинтересовался, почему Ксения не отдыхает на Мальдивах, как многие звезды шоу-бизнеса. Телеведущая решила честно ответить и опубликовала их совместное фото с Николаем.

«Это отдых исключительно для супер богатых, мы себе такое позволить не можем», – написала Бородина.

Пара часто отдыхает в разных странах и публикует снимки с путешествий. Ксения берет с собой детей, но иногда предпочитает проводить время вдвоем с любимым. Напомним, что недавно Сердюков сделал избраннице предложение руки и сердца. Он встал на колено во время экскурсии по Эрмитажу в Санкт-Петербурге.

Знаменитость ответила согласием, после чего ее раскритиковали в соцсетях. Кто-то обвинял Бородину в «обмане» с помолвкой и в том, что Николаю не хватило бы денег на такое дорогое кольцо. Некоторые отмечали, что видели подобное кольцо у звезды раньше. Она вышла на связь и опровергла слухи, показав похожее кольцо, которое у нее было до этого.

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