Опубликовано 17 декабря 2024, 15:501 мин.
Ксения Бородина рассказала, что не против процедуры ЭКО
© Starface.ru
Ксения Бородина рассказала, что не против процедуры ЭКО. Об этом стало известно из соцсетей.
Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос подписчицы, которая спросила у знаменитости, как она относится к процедуре Экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
По словам Бородиной, не важно каким методом зачат ребенок, главное, каким человеком его воспитают родители.
«Важно, каким человеком вы его воспитаете и сколько любви вы ему подарите как родители. А ЭКО это или случайная беременность, долгожданная, запланированная. Исход один, у вас рождается ребенок», — заявила она.
Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от прошлых браков: Марусю и Теону.
Ранее мы писали о том, как Бородина пережила измену и объявила о скорой свадьбе.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
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