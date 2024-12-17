Ксения Бородина рассказала, что не против процедуры ЭКО. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос подписчицы, которая спросила у знаменитости, как она относится к процедуре Экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

По словам Бородиной, не важно каким методом зачат ребенок, главное, каким человеком его воспитают родители.

«Важно, каким человеком вы его воспитаете и сколько любви вы ему подарите как родители. А ЭКО это или случайная беременность, долгожданная, запланированная. Исход один, у вас рождается ребенок», — заявила она.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от прошлых браков: Марусю и Теону.

Ранее мы писали о том, как Бородина пережила измену и объявила о скорой свадьбе.