НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 17 декабря 2024, 15:50
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Ксения Бородина рассказала, что не против процедуры ЭКО

Ксения Бородина рассказала, что не против процедуры ЭКО

© Starface.ru

Ксения Бородина рассказала, что не против процедуры ЭКО. Об этом стало известно из соцсетей.

Телеведущая Ксения Бородина ответила на вопрос подписчицы, которая спросила у знаменитости, как она относится к процедуре Экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

По словам Бородиной, не важно каким методом зачат ребенок, главное, каким человеком его воспитают родители.

«Важно, каким человеком вы его воспитаете и сколько любви вы ему подарите как родители. А ЭКО это или случайная беременность, долгожданная, запланированная. Исход один, у вас рождается ребенок», — заявила она.

Напомним, Ксения Бородина воспитывает двух дочерей от прошлых браков: Марусю и Теону.

Ранее мы писали о том, как Бородина пережила измену и объявила о скорой свадьбе.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
Теги:
Ксения Бородина
ЭКО