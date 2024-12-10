«Такое отношение может сказаться на судьбе»: Бородина пожаловалась на бывших мужей

Телеведущая Ксения Бородина рассказала об участии бывших мужей в жизнях ее дочерей. По ее словам, первый экс-супруг совсем не общается с ребенком, а второй — недостаточно.

Экс-ведущая «Дома-2» дважды пыталась построить семью, но ей не везло. Сохранить хорошие отношения с бывшими избранниками у нее не получилось, и мужчины даже не стремятся поддерживать с ней связь, чтобы проводить время с наследницами. Бородина заявила, что это решение именно отцов, так как сама она никогда не запрещала встречи.

«Я выросла без отца и знаю, что такое отношение может сказаться на судьбе, потому что девочке очень важно с юного возраста знать отцовскую любовь. <…> Что один, что второй папа могут общаться со своими детьми. Папа Теоны общается. Не так часто как хотелось бы, но общается. Папа Маруси не общается, от слова, совсем», - рассказала Ксения в шоу «Вопрос ребром».

Сейчас у телеведущей новые отношения, и ее дочери хорошо ладят с избранником матери. Напомним, что недавно Николай Сердюков сделал Бородиной предложение, и она ответила согласием. Кроме того, в планах у пары не только свадьба, но и совместный ребенок.

Ранее появилась информация, что Николай Сердюков остался без работы.