«Такое ощущение, что я тинейджер»: Филипп Киркоров похвастался тату с самим собой на всю спину

Певец Филипп Киркоров показал в шоу «Сокровища императора» новую татуировку. Теперь у него есть рисунок во всю спину, и в нем присутствует его собственный портрет.

Уже на протяжении почти двух лет артист активно экспериментирует со своей внешностью. Он меняет прически, цвет волос, ложится под нож пластического хирурга и обновляет гардероб. А недавно он решился на нечто новое – он отправился в тату-салон.

В проекте телеканала ТНТ, которое ведут Ольга Бузова и Михаил Галустян, Филипп пообщался с одним из участников, блогером Евгением Ершовым, и признался, что после 50-ти лет его жизни сильно изменилась. В подтверждение этому он снял футболку и показал собеседнику свою татуировку, заявив, что чувствует себя на шоу среди молодых тинейджером.

«Я тут старше вас всех, но у меня такое ощущение, что я тинейджер», - сказал Киркоров.