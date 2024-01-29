«Такое неприемлемо»: от выплеснувшей воду в лицо маме пятерых детей Кудрявцевой отвернулся близкий друг

Отар Кушанашвили осудил телеведущую Леру Кудрявцеву за ее поступок в шоу Андрея Малахова. Он подчеркнул, что по-прежнему любит подругу, но такое поведение на телевидении, да и в жизни неприемлемо.

В Сети завирусился фрагмент одного из выпусков проекта «Привет, Андрей!», в котором звезда «Секрета на миллион» выплеснула стакан воды в лицо матери пятерых детей. Лера не смогла понять женщину, которая бросила малолетних из-за алкогольной зависимости. Поведение Кудрявцевой уже обсудили многие ее коллеги и поклонники. Высказаться решил и Кушанашвили.

«Кошмар. Леру я люблю и всегда буду любить, но это... такое неприемлемо!» - заявил Отар в личном блоге.

Отметим, что журналист дружит с телеведущей с 1992 года. Тогда Кудрявцева пробовалась в программу «Партийная зона».

Сама артистка пока скандал не комментирует, зато за нее активно заступается подруга Катя Гордон. Она объяснила, что Лера не справилась с эмоциями, когда услышала шокирующую историю героини. По ее словам, она полностью поддерживает приятельницу.

Ранее Андрей Разин оскорбил Леру Кудрявцеву и заявил, что она родила и бросила сына.