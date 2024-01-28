Андрей Разин оскорбил Леру Кудрявцеву и заявил, что она родила и бросила сына

Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин не смог промолчать и прокомментировал инцидент на шоу Андрея Малахова, в ходе которого телеведущая Лера Кудрявцева выплеснула стакан воды в лицо женщины, бросившей своего новорожденного ребенка.

Разин пристыдил 52-летнюю Кудрявцеву и напомнил, что она в 90-е годы много времени уделяла своей карьере и совсем не вспоминала о собственном сыне, пока ему не исполнилось 16 лет.

«Ты облила эту женщину водой. Эта женщина сейчас пережила шок, но она не понимает, что ее облила женщина, которая тоже бросила и до 16 лет даже не навещала сына. Ездила по всем партийным зонам, выступала», - приводит The Voice слова продюсера.

Он также заверил, что сына Кудрявцевой вырастил барабанщик группы «Ласковый май» Сергей Ленюк. Разин подчеркнул, что он записал на себя ребенка Кудрявцевой и вырастил как своего.

«Мама Ленюка, Надежда Петровна, воспитывала твоего сына. Бессовестная ты рожа!» — эмоционально заявил продюсер, оскорбив Леру.

Кудрявцева родила сына Жана в 19 лет. Когда ребенку было два года, его родители развелись. Причиной краха брака стали якобы измены Ленюка.

Ранее Лера Кудрявцева плеснула водой в лицо многодетной матери на шоу Андрея Малахова. В студию шоу пришла женщина, которая отказалась от пятерых детей. Участник программы рассказал, что родительница бросила его в уличном туалете. Трех других детей нерадивой матери забрала под опеку тетя, а еще один сын попал в детский дом.