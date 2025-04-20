«Такое кощунство. Просто мерзость»: Вика Цыганова осудила Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тысяч

Вика Цыганова резко осудила Филиппа Киркорова, похваставшегося дизайнерским куличом за 100 тыс. рублей. В своем Telegram-канале певица возмутилась «кощунством» артиста и обвинила его в «показном патриотизме и притворной вере».

Филипп Киркоров приобрел на Пасху дизайнерский двухкилограммовый кулич стоимостью 100 тыс. рублей с начинкой «дубайский шоколад» с верхушкой в форме церковного купола и похвастался десертом в соцсетях, чем возмутил Вику Цыганову. Певица считает, что демонстрацией своей «показной» роскоши артист поступает кощунственно и мерзко по отношению к священному смыслу праздника.

«Киркоров, как какой-то язычник или сатанист, вместо обычного кулича решил вкусить на Пасху кулич с дизайнерским куполом и начинкой из сусального золота. Сам кулич, как предмет интерьера, он выставил на крутящуюся платформу. Такое кощунство и безвкусицу встретишь редко. <…> Это просто мерзость. Пока православные в этот светлый праздник насыщаются радостью и благодатью, Киркоров наполняется золотом», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка также напомнила, что недавно Филипп Киркоров приобрел себе часы Rolex из лимитированной коллекции к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вика Цыганова обвинила певца в притворстве и отметила, что без своих «перьев» он станет «пустышкой».

«Патриотизм у него выражается в дорогущих часах, а вера — в золотом куличе. Показной патриотизм и притворная вера… А есть в нем вообще хоть что-то настоящее? Снимите с него все его перья, и может оказаться, что под перьями пусто. Король не просто голый, короля вообще нет», — заявила певица.

Ранее мы писали о том, что депутат Михаил Иванов раскритиковал Филиппа Киркорова, купившего кулич за 100 тыс. рублей.