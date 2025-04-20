Депутат Иванов раскритиковал Киркорова, хваставшегося куличом за 100 тыс. рублей. Об этом сообщает NEWS.ru.

Накануне Пасхи Филипп Киркоров прорекламировал в своих соцсетях куличи от одного известного московского кафе. Сообщалось, что стоимость выпечки составляет 100 тысяч рублей. Депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов покупку поп-короля не оценил.

«Мы говорим о светлом празднике — Пасхе, о времени милосердия и сострадания. Было бы гораздо уместнее, если бы он купил куличей на эти 100 тысяч и отправил нашим ребятам в зону СВО», - заявил он.

При этом чиновник добавил, что нет ничего необычного в том, что Киркоров смог позволить себе кулич за 100 тысяч рублей. Он напомнил о любви певца к эпатажу.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вышел в свет с розовым бриллиантом размером с перепелиное яйцо.