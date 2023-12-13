«Такое горе»: эпатажная писательница Лена Ленина стала очевидцем трагедии в своем саду

Рабочий скончался на строящейся у моря даче Лены Лениной. Писательница заметила, что газонокосилка долго не работает, она выглянула в окно и увидела лежащего на земле садовника. Она попыталась ему помочь, но мужчина был мертв.

Писательница сразу же вызвала скорую помощь и полицию. Врачи предположили, что у покойного был сердечный приступ. О случившемся рассказали его родственникам.

Лениной пришлось пройти множество процедур, начиная от допросов, заканчивая отпечатками пальцев и изъятием мобильного телефона до выяснения всех обстоятельств.

«Ужас! Бедный мужчина! Такое горе для близких! А нам всем напоминание о том, что в телефоне все должно быть в порядке, а контракт на работу или договор обязательно должен быть. Иначе штраф», — цитирует писательницу mk.ru.

Она также добавила, что важно уметь оказывать первую медицинскую помощь во время несчастных случаев.

Сильнее всего Ленину поразила реакция жены покойного. Когда женщина дозвонилась до Лены, то хотела знать, где кредитная карта ее супруга.

Напомним, ранее мы писали, как Лена Ленина указала на место Лазарева после конфликта с Волочковой. Подробности можете прочитать в этой статье.