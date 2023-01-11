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11:12, 11 января 2023
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«Такое бы приняла, но не ее смерть»: Рената Литвинова потеряла близкую женщину

«Смерть ее меня убивает»: Рената Литвинова не может смириться с уходом из жизни своей наставницы.

«Такое бы приняла, но не ее смерть»: Рената Литвинова потеряла близкую женщину

Фото: Tsvetkova Ekaterina / East News

Актриса, певица и телеведущая Рената Литвинова поделилась горем в социальных сетях. Она сообщила о смерти близкой ей женщины.

Речь идет о 83-летней сценаристке, кинодраматурге Наталье Рязанцевой. Литвинова опубликовала эмоциональный пост в личном Telegram-канале.

По словам актрисы, в последнюю встречу Рязанцева казалась ей молодой. «Поэтому смерть ее меня убивает и поражает - такие женщины не должны умирать», - заявила знаменитость.

Когда-то Литвинова и Рязанцева договорились написать новую версию ее сценария, но планам уже не суждено сбыться.

По мнению актрисы, такие женщины, как Рязанцева, могут «только улететь и однажды не приземлиться, променяв нас на что-то более важное».

«Такое бы я приняла, но не её смерть», - заключила она.

Ранее Литвинова сообщила, что страдает косоглазием. Она призналась, что это особенно заметно в нервном состоянии.

Источник фото:Tsvetkova Ekaterina / East News
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