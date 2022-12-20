«Признаюсь»: Ренату Литвинову сразил недуг

Рената Литвинова считается одной из самых успешных актрис России. Кроме того, большинство модных экспертов называют женщину настоящей иконой стиля. Вот почему многие представительницы прекрасного пола хотят быть похожими на нее. Тем не менее в своем Telegram-канале звезда сделала сенсационное признание, которое доказывает: идеальных людей не существует.

Литвинова призналась, что она страдает косоглазием. «Если кто не замечал, я ведь тоже кошу, как мой кот, на оба глаза. В периоды нервов особенно сильно», — написала в социальной сети актриса.

Подобное заявление очень удивило публику, но никак не отвернуло ее от известной дивы. «Это одна из изюминок вашей харизмы, Рената!» — написали фолловеры.

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