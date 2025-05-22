«Обернется провалом»: Соседов со скепсисом отнесся к возвращению Носкова на сцену

Сергей Соседов заявил, что возвращение Носкова на сцену обернется провалом. Об этом сообщает «Общественная служба новостей».

Накануне стало известно, что Николай Носков готов выступать за 2 миллиона рублей в Москве. Если музыканту придется выезжать в регионы, то ценник увеличится до 2,5 миллионов рублей. При этом не все верят в успех певца. Так, музыкальный критик Сергей Соседов уверен, что Носков должен модернизировать свои хиты, чтобы остаться на плаву.

«Носков, чтобы стать популярным, должен либо запеть на новый лад свои старые хиты, чтобы их подхватила молодежь, как это случилось с Кадышевой, либо должен предоставить новый материал с мотивами, которые сейчас, что называется, в топе», — объяснил он.

Если певец не поменяет репертуар, то успешного возвращения на сцену не произойдет, добавляет Соседов.

«Я не вижу его на сцене, какой в этом смысл? Мне кажется, что его возвращение обернется провалом и крахом», — заявил он.

Ранее мы писали о том, что Соседов отреагировал на участие SHAMAN на «Интервидении».