«Таким в лицо плевать надо»: Назаров осудил Максакову* за поддержку ВСУ

Народный артист РФ Юрий Назаров поделился мнением о российско-украинской оперной певице Марии Максаковой* (признана иноагентом на территории РФ), поддерживающей действия ВСУ в Белгородской области. Об этом пишет aif.ru.

По словам 86-летнего актера, Максакова* заслуживает лишения свободы.

«Нелюдь, гадина, мерзавка, вот что я ей сказал бы в лицо. Таким в лицо плюют. Слава богу, что СВО этих сволочей, как лакмус, выявила», - поделился Назаров.

Артист также упомянул мать Максаковой* Людмилу. Назаров отметил, что общается с Максаковой-старшей, однако не обладает информацией об истинном отношении женщины к действиям дочери. Актер считает, что родитель должен испытать ужас, поняв, «какое чудовище он вырастил».

Напомним, бывший депутат от партии «Единая Россия» Мария Максакова* окончательно уехала из России в 2022 году. После отъезда из страны исполнительница открыто поддержала ряд признанных террористическими и запрещенных в РФ организаций.

Ранее Юрий Назаров объяснил, зачем Алла Пугачева станцевала под украинскую песню.

*(признана иноагентом на территории РФ)