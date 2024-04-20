«Таким гадким утенком была»: Гарик Сукачев рассказал, как влюбился в жену, с которой прожил 30 лет

Музыкант Гарик Сукачев признался, что влюбился в жену Ольгу, с которой прожил уже три десятка лет, не сразу. Сначала будущая супруга показалась ему гадким утенком.

Артист поделился историей семейного счастья в беседе со Светланой Бондарчук в рамках YouTube-шоу СВЕТА ВОКРУГ СВЕТА. По его словам, изначально он не испытывал симпатии к Ольге.

«Таким гадким утенком была. Прям совсем гадким. Какое-то клетчатое пальтишко, коричневый воротник с искусственным мехом, шапка. Ну, девочка, которая такая — никакая», — рассказал музыкант.

Однако со временем Гарик поменял мнение о девушке. Случилось так, что гадкий утенок вырос и превратился в прекрасного лебедя.

«Вот. И тут у меня голова закружилась», — вспомнил Сукачев.

В настоящий момент пара по-прежнему вместе. Артист отметил, что за годы брака Ольга стала ему самым близким другом.

Ранее сообщалось, что Сукачев отменил концерт в Челябинске. Артист принял соответствующее решение из-за конфликта с организатором.