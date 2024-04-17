Певец Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором. Музыкант рассказал об инциденте в соцсети ВКонтакте.

27 мая в Челябинске был запланирован концерт Сукачева. Однако мероприятие пришлось отменить. По словам певца, организатор не выполнил ряд условий, обеспечивающих комфорт зрителей и техническое оснащение. Артист отметил, что в сложившейся ситуации проведение концерта невозможно.

«Мы пытались сделать все, чтобы концерты состоялись, но, к сожалению, организатор наших концертов ООО «Бэст Ивэнтс Раша» сделал невозможным наше выступление. Мы приняли решение о прекращении работы с компанией», — пожаловался Гарик.

По этой же причине Сукачев отменил концерты в Самаре, Ульяновске и Уфе. По словам артиста, поклонники могут обратиться за возвратом денежных средств к организаторам.

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