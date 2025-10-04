«Таких звезд нужно гнать со сцены»: Сергей Соседов раскритиковал певицу Славу за непристойное поведение

Сергей Соседов раскритиковал певицу Славу за поведение и призвал гнать ее со сцены. В беседе с «Общественной службой новостей» журналист сравнил артистку с Аллой Пугачевой, которая, утратив популярность, погрязла в скандалах.

Недавно по Сети распространилось видео, на котором Слава предстала в черном мини-платье в уборной заправочной станции. Многих возмутило поведение певицы, а Сергей Соседов отметил: когда знаменитости утрачивают «вокальную форму и моральный облик», они готовы пускаться во все тяжкие, позволяя себе непристойные вещи. Музыкальный критик убежден: артистка лишь пытается привлечь к себе внимание.

«Кто такая Слава? Певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов, тоже нет. Сплошное „нет“ по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее», — подчеркнул Сергей Соседов.

Телеведущий сравнил Славу с Аллой Пугачевой, которая якобы потеряла голос и стала «приманивать» публику скандалами.

«Когда Пугачева потеряла голос, чтобы публика не утратила к ней интерес, она начала всех своими романами, скандалами приманивать. У Славы, полагаю, сейчас такой же период в творческой жизни. Таких звезд нужно гнать со сцены», — заявил журналист.

В заключение Сергей Соседов призвал певицу отказаться от музыкальной карьеры.

Ранее Соседов раскритиковал идею депутата дать исполнительнице хита «Матушка» Татьяне Куртуковой звание заслуженной артистки России: «Вы чем занимаетесь в Думе на народные деньги? У вас других проблем нет?»