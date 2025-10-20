«Таких тварей, губящих наших граждан, нужно наказывать»: Виталий Милонов пригрозил посадить Викторию Боню

Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен наказать Викторию Боню за пропаганду запрещенных веществ. В беседе с «Общественной службой новостей» политик назвал поведение телеведущей «беспределом» и пригрозил посадить ее в тюрьму.

Уже не первый год Виктория Боня рекламирует опасное галлюциногенное вещество с чудодейственными свойствами. Виталий Милонов раскрыл, что на деятельность модели уже неоднократно обращали внимание правоохранительные органы, но не предпринимали решительных мер. Депутат заявил, что подобные персоны должны понести наказание в соответствии с законом.

«Конечно, таких тварей, которые спаивают или губят наших граждан, нужно не просто наказывать, а упечь за решетку. Боня играет с огнем и думает, что ей все с рук сойдет», — возмутился Виталий Милонов.

Политический деятель пообещал посодействовать тому, чтобы Викторию Боню и ее единомышленников отправили в тюрьму.

«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары. Я вообще не могу понять, куда смотрят остальные депутаты и сотрудники органов. Это беспредел», — заявил депутат Госдумы.

По мнению Виталия Милонова, подобных телеведущей знаменитостей необходимо признать экстремистами в России.

Ранее депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи Нина Останина «прошлась» по Виктории Боне, которая привезла дочь в Россию ради съемок в рекламе: «Жизнь ее уже наказала тем, что ребенок живет не с ней».