«Таких тварей, губящих наших граждан, нужно наказывать»: Виталий Милонов пригрозил посадить Викторию Боню
© Scott A Garfitt / Invision / East News
Депутат Госдумы Виталий Милонов намерен наказать Викторию Боню за пропаганду запрещенных веществ. В беседе с «Общественной службой новостей» политик назвал поведение телеведущей «беспределом» и пригрозил посадить ее в тюрьму.
Уже не первый год Виктория Боня рекламирует опасное галлюциногенное вещество с чудодейственными свойствами. Виталий Милонов раскрыл, что на деятельность модели уже неоднократно обращали внимание правоохранительные органы, но не предпринимали решительных мер. Депутат заявил, что подобные персоны должны понести наказание в соответствии с законом.
«Конечно, таких тварей, которые спаивают или губят наших граждан, нужно не просто наказывать, а упечь за решетку. Боня играет с огнем и думает, что ей все с рук сойдет», — возмутился Виталий Милонов.
Политический деятель пообещал посодействовать тому, чтобы Викторию Боню и ее единомышленников отправили в тюрьму.
«Я непременно сделаю все, чтобы Боню и ей подобных личностей отправили на нары. Я вообще не могу понять, куда смотрят остальные депутаты и сотрудники органов. Это беспредел», — заявил депутат Госдумы.
По мнению Виталия Милонова, подобных телеведущей знаменитостей необходимо признать экстремистами в России.
Ранее депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи Нина Останина «прошлась» по Виктории Боне, которая привезла дочь в Россию ради съемок в рекламе: «Жизнь ее уже наказала тем, что ребенок живет не с ней».