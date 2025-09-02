«Жизнь ее уже наказала»: Останина назвала показательным, что Боня привезла дочь в РФ ради съемок в рекламе
© Kashaev Pavel/East News
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» заявила, что не видит смысла в привлечении к ответственности телеведущей Виктории Бони после скандальной рекламы с ее несовершеннолетней дочерью. Парламентарий уверена, что приезд ребенка в РФ только ради съемок демонстрирует отсутствие материнского воспитания.
Напомним, что 13-летняя наследница телеведущей, которая является гражданкой Монако, недавно снялась в рекламе российского бренда одежды. На кадрах она предстала на фоне автомобиля в обтягивающем топе, оголяющем живот, и мини-шортах.
«Мне кажется, жизнь ее уже наказала тем, что ребенок живет не с ней. И в данном случае приезд ее дочери в Россию только ради проведения рекламной акции, это уже показатель того, что никакого материнского воспитания там нет. Поэтому Виктория Боня сама является ходячей антирекламой, которой не надо подражать», — подчеркнула депутат.
Также Останина прокомментировала свое обращение по этому поводу в экспертный совет ФАС. Она объяснила, какими должны быть дальнейшие действия после ее письма на имя председателя ведомства.
«Мое обращение в экспертный совет ФАС должно привести к тому, что будет принято решение о запрете использования сексуализированных детских образов в рекламе продукции фэшн-индустрии. У нас есть реклама детской одежды, в которой дети показаны как дети, а не как девочки с панели», — объяснила Нина Александровна.
Депутат напомнила, что использование детей в рекламе может в некоторых случаях привести к уголовному наказанию. При этом Останина не предлагает ужесточить существующее законодательство.
«Необходимо прекратить использование несовершеннолетних в подобных акциях, в результате которых их неприличные образы становятся образцом для подражания наших детей. Надо запретить российским агентствам, которые занимаются фэшн-индустрией, тиражировать похожее безобразие. Просто напомню, что у нас есть указ президента о традиционных ценностях, соответственно за неуважительное отношение к ним предусмотрено наказание», — заключила глава комитета.
