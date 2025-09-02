«Жизнь ее уже наказала»: Останина назвала показательным, что Боня привезла дочь в РФ ради съемок в рекламе

Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с сайтом «Страсти» заявила, что не видит смысла в привлечении к ответственности телеведущей Виктории Бони после скандальной рекламы с ее несовершеннолетней дочерью. Парламентарий уверена, что приезд ребенка в РФ только ради съемок демонстрирует отсутствие материнского воспитания.

Напомним, что 13-летняя наследница телеведущей, которая является гражданкой Монако, недавно снялась в рекламе российского бренда одежды. На кадрах она предстала на фоне автомобиля в обтягивающем топе, оголяющем живот, и мини-шортах.