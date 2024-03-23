«Таких практически нет»: в Москве прощаются с телекомментатором Василием Уткиным

Российский спортивный журналист Василий Уткин умер 19 марта в возрасте 52 лет. 23 марта проходит церемония прощания со знаменитым телекомментатором.

Родные и близкие журналиста собрались в Центральной клинической больнице при президенте России. Первыми попрощаться с ним приехали родственники, после проводить комментатора в последний путь смогут все желающие, пишет StarHit.

Проститься с Уткиным приехал звезда «Квартета И» Камиль Ларин.

«Я считаю, что гениальный комментатор, прекрасный друг, личность неординарна. Таких практически нет. Он был не пресным, он был настоящим», — сказал он.

Российский футболист Владислав Радимов отметил, что все, кто работает на спортивных каналах и ТВ, считали Василия Уткина своим учителем.

По инициативе семьи Уткина, телекомментатора похоронят на Николо-Трубецком кладбище в Балашихе. На церемонию не допустят прессу.

Напомним, что комментатору стало плохо за три дня до смерти. Он жаловался на одышку и сухость во рту. 19 марта его доставили в больницу в критическом состоянии. Около пяти часов вечера у него остановлюсь сердце, его удалось вновь запустить, но лишь на час. Примерно в шесть часов врачи констатировали его уход из жизни.

Ранее вратарь «Эгриси» Чепурин рассказал, что Василий Уткин хотел «отрезать» живот. Журналист испытывал проблемы с лишним весом.