«Таких красоток мы видели на обложках журналов»: продюсер раскрыл секрет популярности Жанны Фриске

Жанна Фриске была одной из самых ярких певиц российского шоу-бизнеса. Девять лет назад звезда умерла от рака головного мозга в возрасте 40 лет. Никто не мог подумать, что экс-солистка «Блестящих» так рано уйдет из жизни. Музыкальный критик Евгений Бабичев рассказал, благодаря чему певице удалось стать знаменитой.

Он отметил, что у Жанны была своя «изюминка»: артистка обладала необычной внешностью и голосом. Похожие на нее звезды появлялись только на обложках журналов.

«С момента появления в составе „Блестящих“ ее заприметили именно благодаря нестандартной внешности, образу на западный манер. Обычно таких красоток мы видели на обложках журналов», — рассказал он NEWS.ru.

По словам Бабичева, Фриске не полностью реализовала потенциал в десятилетней сольной карьере: в ее дискографии всего один альбом. Он считает, что знаменитость обладала гораздо большими возможностями.

Жанна Фриске ушла из жизни 15 июня 2015 года после борьбы с опухолью головного мозга. Певица узнала о своей болезни через несколько месяцев после рождения сына Платона в 2013 году.

Ранее Владимир Фриске заявил, что семья исполнительницы пока не собирается ставить на могиле звезды новый памятник, но уже есть его эскиз.