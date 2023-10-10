Очередная отмена: в Чехии сняли с показа спектакль с участием Анатолия Белого

Спектакль с участием актера Анатолия Белого отменили в Праге, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

18 октября в столице Чехии должна была состояться постановка «Я здесь» с участием Анатолия Белого. Однако по сообщению прессы, организаторы решили отменить выступление из-за низкого спроса на билеты. Ранее с такой же проблемой актер столкнулся в Париже. Там тоже пришлось отменить постановку.

Согласно афише, спектакль «Я здесь» поднимает знакомые каждому сегодня проблемы. Со сцены Анатолий Белый зачитывает стихи авторов Али Хайтлиной, Жени Беркович, Лены Берсон и других.

Отметим, что выступления Белого запланированы также в Словении, Черногории и Литве. О переносе этих мероприятий пока не сообщается.

Напомним, Анатолий Белый уехал из России в Израиль в 2022 году после того, как он доиграл сезон в МХТ им. Чехова.

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