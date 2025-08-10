«Таких бьют по морде за предательство!»: Вика Цыганова «обрушилась» на уехавшего из России Семена Слепакова*

Вика Цыганова отреагировала на новость о погашении Семеном Слепаковым* (признан иноагентом на территории РФ) долгов в России. В своем Telegram-канале певица резко осудила комика, для которого «где деньги, там и Родина», и призвала жестоко расправиться с ним и другими «предателями».

10 августа стало известно, что уехавший в 2022 году в Израиль Семен Слепаков* погасил все долги в РФ. Звезда КВН был оштрафован на 30 тыс. рублей по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента. Вика Цыганова возмутилась, что «предавший» Родину актер «внезапно вспомнил о том, что он гражданин России». Певица заявила: артист уже давно сделал свой выбор, но из-за неудач за рубежом решил вернуться в страну, где он «уже давно не свой», ради заработка.

«Солд-аутов в Хайфе у него нет уже несколько лет, гастрольный тур по Европе провалился, а недавние завывания в Юрмале рассмешили пол-интернета. Гордый израильтянин, судя по всему, решил прижать уши, проглотить гордость и под шумок вернуться. Вообще, Родина для иноагента — не более чем место, где он зарабатывает. Где деньги, там и Родина», — высказалась Вика Цыганова.

Артистка заявила, что комик и ему подобные уехавшие знаменитости-предатели должны понести наказание: «А бьют таких людей не по Родине и не по паспорту. Бьют по морде за предательство!»

Ранее продюсер Леонид Дзюник призвал наказать Семена Слепакова* за шутки в адрес Олега Газманова и Григория Лепса: «Я бы предложил его покарать, если не сказать жестче».

*признан иноагентом на территории РФ