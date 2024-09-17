«Таких больше нет»: Шахназаров высказался о значении Меньшова для России

Генеральный директор «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров заявил, что актер Владимир Меньшов, которому 17 сентября могло бы исполниться 85 лет, был незаменимым. Об этом пишет NEWS.ru.

Постановщик признался, что Меньшов был по-настоящему самобытной фигурой. Шахназаров отметил, что артист опровергает утверждение о том, что не существует незаменимых людей.

Гендиректор «Мосфильма» подчеркнул, что Меньшов незаменим для России, а его место никто никогда не займет.

«Таких больше нет. Он был абсолютно самобытной фигурой. Говорят, что незаменимых людей нет, но Владимир Валентинович является именно таким. Владимир Меньшов, он был незаменим. В нашей культуре, нашем обществе есть другие важные фигуры, но они занимают свое место, а место Меньшова никто никогда не займет», — поделился Шахназаров.

Напомним, Владимир Меньшов ушел из жизни 5 июля 2021 года. Причиной смерти 81-летнего народного артиста России стали тяжелые последствия коронавирусной инфекции.

Ранее Карен Шахназаров рассказал, почему не считает нужным запрещать создание ремейков.