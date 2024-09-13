Карен Шахназаров рассказал, почему не считает нужным запрещать создание ремейков

Генеральный директор «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур высказался об идее запрета на создание ремейков. Об этом пишет издание «Абзац».

«Ремейки вы не можете запретить. Если они [авторы кино] на свои деньги делают, [то работает принцип] „хочу и делаю“. Вопрос в том, талантливо это делают или нет. Как правило, не очень. Но запрещать, на мой взгляд, тоже это не нужно. Не смотрите, кому не нравится смотреть. Я против запрета», — поделился Шахназаров.

Кинематографист отметил, что, если у человека есть собственный бюджет, то он имеет полное право реализовывать идею. Он добавил, что ремейки являются далеко не главной проблемой отечественного кино.

«Если у меня есть свои деньги, не государственные, я хочу сделать. А может, я талантливо сделаю? Такое может быть? Может», — заявил народный артист РФ.

Ранее звезда «Холопа» Милош Бикович объяснил, почему в России полюбили отечественное кино.