НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 сентября 2024, 17:28
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Карен Шахназаров рассказал, почему не считает нужным запрещать создание ремейков

Режиссер Шахназаров заявил, что не нужно вводить запрет на создание ремейков.
Карен Шахназаров рассказал, почему не считает нужным запрещать создание ремейков

© Starface.ru

Генеральный директор «Мосфильма» режиссер Карен Шахназаров на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур высказался об идее запрета на создание ремейков. Об этом пишет издание «Абзац».

«Ремейки вы не можете запретить. Если они [авторы кино] на свои деньги делают, [то работает принцип] „хочу и делаю“. Вопрос в том, талантливо это делают или нет. Как правило, не очень. Но запрещать, на мой взгляд, тоже это не нужно. Не смотрите, кому не нравится смотреть. Я против запрета», — поделился Шахназаров.

Кинематографист отметил, что, если у человека есть собственный бюджет, то он имеет полное право реализовывать идею. Он добавил, что ремейки являются далеко не главной проблемой отечественного кино.

«Если у меня есть свои деньги, не государственные, я хочу сделать. А может, я талантливо сделаю? Такое может быть? Может», — заявил народный артист РФ.

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