«Таких больше не будет»: Валерий Леонтьев тяжело переживает смерть любимой женщины

Эпатажный певец Валерий Леонтьев вышел на связь после длительного отсутствия. 73-летний артист не появлялся в соцсетях и не посещал светские мероприятия, но недавно нарушил молчание. Звезда рассказал о трагедии, с которой не может справиться.

Исполнитель прокомментировал смерть итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды. Валерия с женщиной связывала дружба, а по слухам даже чувства намного сильнее. Они провели романтичные выходные в Санкт-Петербурге, когда красавица приезжала для участия в культурной программе Игр Доброй воли и появилась в сольном концерте Леонтьева в концертном зале «Октябрьский».

«Трудно поверить, что человек мог быть так щедро одарен и при этом любить и уметь трудиться. Все, за что она бралась, получалось, и получалось великолепно. Она отчаянно любила жизнь и людей, была глубоким, умным собеседником и душой компании. Таких больше не будет», – поделился певец в беседе с MK.RU.

Музыкант не стал рассказывать, чем сейчас занимается и где живет. В Сети распространяются слухи о том, что звезда остался жить в США.

Ранее мы писали о том, что Валерий Леонтьев согласился выступить для россиян. Это удовольствие стоит дорого.