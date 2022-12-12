Сбежавший в США Леонтьев согласился выступить для россиян: стоит удовольствие дорого

73-летний Валерий Леонтьев еще прошлой зимой уехал из России и обосновался в США в Майами, где у него есть шикарная недвижимость. С тех пор он на Родину не возвращался, да и в принципе перестал часто выходить на связь. Певец даже не появился на прошедшей недавно «Песне года», хотя никогда не пропускал это мероприятие. Однако артист наконец-то решил прервать молчание и опубликовал новый райдер, в котором прописал условия для выступлений в России.

Заказать концерт Леонтьева для россиян теперь стоит 150 тысяч долларов. При этом для граждан других стран удовольствие обойдется в 100 тысяч долларов. Свое решение о поднятии расценок артист никак комментировать не стал.

Для того, чтобы выступление состоялось, заказчику необходимо внести предоплату в размере 50 процентов от общей суммы, а также оплатить авиаперелет. При этом должны быть соблюдены все условия из райдера. Среди них заклеенные окна в номере черными пакетами, чтобы солнечный свет не падал на Леонтьева, и он мог спокойно расслабиться.

Также певец требует, чтобы костюмер и охрана жили с ним по соседству, автомобиль Mercedes-Benz, виски Macallan с мясной нарезкой и суточные в размере 300 долларов.

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