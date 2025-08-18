«Такие же юные, а уже сами — мамы»: как изменились звезды сериала «Папины дочки»

Звезды сериалов «Папины дочки» и «Кто в доме хозяин?» решили повторить фото 20-летней давности. В соцсетях появился снимок, на котором позировали актрисы Дарья Мельникова, Дарья Бондаренко и Елизавета Арзамасова.

Знакомство девушек состоялось в 2008 году на площадке ситкома «Папины дочки», где Мельникова и Арзамасова играли сестер Васнецовых, а Бондаренко снималась в другом популярном проекте — «Кто в доме хозяин?». Несмотря на разные карьерные пути, их дружба сохранилась.

Лиза Арзамасова поделилась трогательным постом в соцсетях.

«Девчонки! Дашули! Такие же юные, а уже сами — мамы. Классное чувство нежности и полета! Красивого нам с вами путешествия в будущее! На втором снимке — около 20-ти лет назад. На третьем – вчера. Пытались восстановить композицию», – написала актриса.

Звезды продолжили актерскую карьеру. Дарья Мельникова снимается и выходит на сцену театра. У нее трое детей, сыновья от бывшего мужа и дочь от нового избранника, актера Романа Набатова.

Дарья Бондаренко после роли в «Барвихе» и других проектах вышла замуж за тренера по фехтованию Данилу Рубцова, и в 2023 году у пары родился ребенок.

Лиза Арзамасова замужем за фигуристом Ильей Авербухом. Разница в возрасте у них составляет 21 год. В их семье растут двое детей — сын Лев и дочь Лия.

