«Такие же люди, как и все»: Басков сказал, что думает о пластике Филиппа Киркорова

Золотой голос России Николай Басков прокомментировал изменения, которые произошли с внешностью его коллеги Филиппа Киркорова. Напомним, что двух главных артистов отечественной эстрады давно считают «заклятыми друзьями». Натуральный блондин высказался о пластике поп-короля.

Басков в беседе с Пятым каналом признался, что изменения – это прекрасно. Он отметил, что артисты сталкиваются со многими трудностями в профессии, поэтому преображение идет на пользу.

«Мы такие же люди, как и все. У нас бывают депрессии, нехватка энергии, усталость от огромных перелетов. От каких-то обязательств, от съемок, поэтому то, что он меняется — это прекрасно», — поделился мнением Николай.

Певец отметил, что в этом вопросе главное то, как чувствует себя сам человек. Если Киркорову нравится это, и он получает удовольствие, то все здорово.

Сам же исполнитель рассказал, что не делал никаких пластических операций. Но Басков не исключает, что в будущем захочет что-то изменить в своей внешности. Тогда он обратится к хирургу и ляжет под нож.