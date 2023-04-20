«Такие же люди, как и все»: Басков сказал, что думает о пластике Филиппа Киркорова
Николай Басков одним словом прокомментировал изменения во внешности Филиппа Киркорова.
Золотой голос России Николай Басков прокомментировал изменения, которые произошли с внешностью его коллеги Филиппа Киркорова. Напомним, что двух главных артистов отечественной эстрады давно считают «заклятыми друзьями». Натуральный блондин высказался о пластике поп-короля.
Басков в беседе с Пятым каналом признался, что изменения – это прекрасно. Он отметил, что артисты сталкиваются со многими трудностями в профессии, поэтому преображение идет на пользу.
«Мы такие же люди, как и все. У нас бывают депрессии, нехватка энергии, усталость от огромных перелетов. От каких-то обязательств, от съемок, поэтому то, что он меняется — это прекрасно», — поделился мнением Николай.
Певец отметил, что в этом вопросе главное то, как чувствует себя сам человек. Если Киркорову нравится это, и он получает удовольствие, то все здорово.
Сам же исполнитель рассказал, что не делал никаких пластических операций. Но Басков не исключает, что в будущем захочет что-то изменить в своей внешности. Тогда он обратится к хирургу и ляжет под нож.
Напомним, что в начале 2023 года Филипп Киркоров появился на публике в обновленном образе. СМИ пишут, что поп-король сделал абдоминопластику и липосакцию с прорисовкой силуэтов, а также липофилинг. Все это обошлось 55-летнему мужчине в два миллиона рублей!
Ранее мы писали о том, как поклонники заподозрили Киркорова в очередной пластике. На этот раз многие обратили внимание на ягодицы артиста. Они сильно выделялись в обтягивающем комбинезоне, который исполнитель примерил для своего концерта. В Сети спорили – это поролон или импланты.