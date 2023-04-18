Поролон в трусах или импланты: Филипп Киркоров показал увеличенные ягодицы на сцене

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров продолжает удивлять поклонников своим внешним видом. В последнее время 55-летний артист серьезно взялся за свой облик: он сменил прическу, лег под нож пластического хирурга и стал носить цветные линзы. На днях он в очередной раз поразил зрителей своего концерта, когда показал на сцене увеличенные ягодицы.

В Сети появилось видео с недавнего выступления исполнителя. На кадрах Киркоров танцует в обтягивающем комбинезоне с узорами и стразами. Певец активно двигается, а в какой-то момент поворачивается к публике пятой точкой. На кадрах хорошо видно, что фигура знаменитости сильно изменилась. Некоторые предположили, что он увеличил себе ягодицы с помощью еще одной операции. Но большинство решили, что артист примерил наряд с поролоном, который похож на пуш-ап в бюстгальтере.