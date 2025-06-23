«Такие вот игры у женщин под 40»: скандальному поцелую Бузовой и Киркорова нашли объяснение

Скандальное поведение Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова на концерте Димы Билана может говорить о внутреннем кризисе и эмоциональной нестабильности на фоне одиночества и попыток компенсировать отсутствие отношений. Такое мнение высказал профайлер и эксперт по поведению Илья Анищенко.

«Такие вот игры у женщин под 40, которые не замужем, которые уже начинают сходить с ума оттого, что у них нет мужчины… Приходится идти на подобные безумные игры», - прокомментировал в беседе с Life.ru эксперт.

Анищенко не исключил, что провокатором в данной ситуации выступила именно Ольга. Вызывающее поведение Бузовой он объяснил нехваткой поддержки и близости.

«Раз никого нет, давайте хотя бы с Киркоровым замучу. Она показывает, что готова не только палец в рот засунуть», — добавил профайлер.

Он предположил, что облизывание пальцев – это своеобразный «брачный ритуал» у Бузовой, которая давно не состояла в стабильных отношениях.

При этом эксперт не исключил, что поведение Бузовой и Киркорова может быть следствием употребления алкоголя или других веществ.

Напомним, в Сети появилось видео с концерта Димы Билана, на кадрах которого сидевшая в зрительном зале Бузова сначала засунула палец себе в рот, а затем протянула его 56-летнему Киркорову. Филипп внезапно стал облизывать палец звезды. Затем Ольга вновь положила палец себе в рот. Все это закончилось тем, что Киркоров и Бузова поцеловались в губы.

Ранее продюсер Яна Рудковская назвала «живительным поцелуем» действия Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.