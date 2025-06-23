«Живительный поцелуй»: Яна Рудковская о видео с пальцем Бузовой во рту Киркорова

Продюсер Яна Рудковская, ставшая невольным свидетелем поцелуя поющей телеведущей Ольги Бузовой и певца Филиппа Киркорова на стадионном концерте Димы Билана, прокомментировала попавшие в Сеть пикантные кадры.

«Героиней вчерашнего вечера стала еще и Оля Бузова, которая не только поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением дочки, но и поцеловалась с Филиппом Бедросвичем в нашей ложе. Надеюсь, этот живительный поцелуй даст сил нашему другу, который идет на поправку и уже начал активную светскую жизнь с шоу своих друзей», - написала Яна в своем Telegram-канале.

Она не стала раскрывать подробности произошедшего, но отметила, что очень довольна концертом Билана на футбольном стадионе «Динамо». По ее словам, были распроданы все 35 тысяч билетов еще за две недели до шоу.

«Вы знаете про состояние, когда ты счастливый, но опустошенный, без сил и эмоций», - отметила Яна.

Неожиданную сцену между Бузовой и Киркоровым она назвала «пикантной подробностью».

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого поющая телеведущая сначала засунула палец себе в рот, а затем протянула его 56-летнему Киркорову. Филипп внезапно стал облизывать палец звезды. Затем Ольга вновь положила палец себе в рот. Все это закончилось тем, что Киркоров и Бузова поцеловались в губы. Рядом с парой находились и другие звезды шоу-бизнеса, включая ее бывшего возлюбленного блогера Давида Манукяна (Даву) и его жену Мари Краймбрери – артисты недавно стали родителями.