«Такие странные вопросы задаете, даже отвечать не хочется»: журналистка вывела из себя Ларису Долину

Певица Лариса Долина пообщалась с журналистами на «Песне года», но один вопрос вывел исполнительницу из себя. Она призналась, что на такие даже отвечать не хочет.

Сначала певица рассказала репортерам о своем наряде зеленого цвета, в котором она выступила на «Песне года».

«Это туалет, который мне сшил Джемал Махмудов. Очень известный дизайнер. Специально к сегодняшнему дню. Украшения не он шил, покупались», - поделилась певица.

Затем журналистка спросила: «Все заметили ваш шикарный хвост. В связи с чем было такое решение?»

На это последовал недовольный ответ Долиной: «Вы такие странные вопросы задаете, даже отвечать на них не очень хочется, правда».

Также Долина рассказала о своих новогодних традициях. Звезда наряжает елку, фотографируется с близкими и друзьями.

На вопрос, какая новогодняя традиция ее «бесит», певица ответила, что любит все. Видео общения артистки с журналистами привел Telegram-канал «Звездач».

Ранее Долина прокомментировала сообщения о пластике за 5 млн рублей. Она заявила, что имеет «незапятнанную репутацию», и призвала не распускать слухи.