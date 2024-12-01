«А что, видно следы?»: Лариса Долина прокомментировала слухи о пластике за 5 млн рублей

Певица Лариса Долина опровергла появившуюся в СМИ информацию о том, что потратила на пластические операции 5 миллионов рублей.

«А что, видно следы? Я не делала пластику вообще. Ну надо что-то придумать. Вы знаете, у меня настолько незапятнанная репутация, что обо мне нужно уже распускать слухи», - заявила исполнительница хита «Погода в доме» в беседе с Life.ru.

Долина выразила уверенность, что пластического хирурга, определившего примерную стоимость ее омоложения, Бог накажет.

Ранее хирург Денис Агапов заявил, что в свое время Долина потратила около 5 миллионов рублей на пластику лица, однако сейчас 69-летней исполнительнице вновь требуется коррекция, так как с возрастом лицо потеряло наполненность. Он рекомендовал Долиной обратиться к специалистам и выполнить эндоскопию средней трети, а также поменять форму нижнего века и выполнить липофилинг центральных отделов лица.