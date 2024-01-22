«Такие сроки — это абсурд»: Собчак посчитала 16 лет колонии неоправданным наказанием для Блиновской

Журналистка Ксения Собчак выразила свое мнение относительно появившейся в Сети информации о наказании для блогера Елены Блиновской. Она сочла слишком строгим приговором 16 лет колонии для королевы марафонов.

Собчак поделилась своим мнением в своем Telegram-канале. Ксения, узнав о новом возможном приговоре для Блиновской, не стала скрывать свое возмущение. Она написала, что данная ситуация носит абсурдный характер.

«Я против таких приговоров. Люди по экономическим статьям не должны получать такие сроки — это абсурд. Тут на днях мужчине дали 9 лет за убийство приятеля топором, другому — 12 лет за убийство матери ножом. А тут 16 за махинации с налогами? Это как?» — написала журналистка.

Ранее сообщалось, что блогер Елена Блиновская может провести 16 лет в колонии из-за новой статьи. Королеву марафонов обвинили в неправомерном обороте средств платежей.