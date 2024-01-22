Новая статья: королеве марафонов Елене Блиновской грозит 16 лет колонии

Королева марафонов Елена Блиновская находится под домашним арестом из-за следствия. Блогера обвиняют в неуплате налогов и отмывании денежных средств. Также в ее деле появилась статья неправомерный оборот средств платежей. Суммарно наказание за все эти преступления составит до 16 лет колонии, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В ходе расследования правоохранители установили причастность королевы марафонов к двум эпизодам по новой статье. Так, блогер обладала электронными ключами нескольких юрлиц, переводила деньги с их счетов и тратила на себя. За это ей грозит 6 лет колонии.

Кроме того, Блиновская обвиняется в неуплате налогов и отмывании денежных средств. По первой статье ей грозит до трех лет лишения свободы, а по второй — семь.

Ранее сообщалось, что Блиновскую могут отправить в СИЗО. Блогер неоднократно нарушала правила домашнего ареста.