«Такие роли не по зубам»: Лолита раскритиковала актерскую игру Анджелины Джоли

Известная певица Лолита раскритиковала актерскую игру Анджелины Джоли в фильме «Мария». Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

По словам исполнительницы, Джоли в картине производит впечатление посредственной, но очень красивой актрисы. Она подчеркнула, что голливудской звезде подобная «роль не по зубам».

«Разочарована фильмом Мария с Анджелиной Джоли в главной роли. Ну и так знала, что она не потянет. Гениев должны играть гении. Не советую вам даже тратить время. <...> Совершенно посредственной, очень красивой актрисе определенного жанра Анджелине Джоли, которая ходила туда-сюда, меняла наряды, конечно такие роли не по зубам», — поделилась артистка.

В то же время Лолита посоветовала поклонникам книгу Николая Цискаридзе «Мой театр» и сериал «Первый номер».

Напомним, сюжет «Марии» вращается вокруг последних дней оперной певицы Марии Каллас. Режиссером киноленты выступил Пабло Ларраин.

Ранее Лолита уехала из России с известным мужчиной и рассекретила его личность.