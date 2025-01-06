Лолита уехала из России с известным мужчиной и рассекретила его личность

Певица Лолита Милявская отдыхает в Дубае с известным дизайнером. Исполнительница хита «На Титанике» снимает видео со спутником Игорем Гуляевым и демонстрирует стройную фигуру в соцсетях, поедая пиццу.

61-летняя артистка решила провести отпуск на берегу Персидского залива. Она отметила Новый год и отправилась в путешествие, взяв с собой множество нарядов. Отдыхает Лолита не одна, а вместе с 65-летним дизайнером Игорем Гуляевым. Он появился в одном из роликов знаменитости, подавая ей куски пиццы. Это случилось, когда женщина хвасталась своей фигурой.

На следующих кадрах Милявская позировала в черном слитном купальнике с вырезом на груди и в накидке. На ее голове был платок, а свой образ она дополнила аксессуарами. Несмотря на то, что Лолита все чаще называет себя пенсионеркой, фанаты отметили, что она не выглядит как бабушка.

Певица продолжает скрывать подробности личной жизни. Известно только то, что у нее было пять мужей, с последним из них она развелась в 2020 году. А ее последний роман завершился в 2023 году.

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