«Такие парни на дороге не встречаются»: продюсер Яна Рудковская посватала Диму Билана

Продюсер Яна Рудковская высказалась о певце Диме Билане как о перспективном женихе. Рано или поздно «такой красавчик кому-нибудь достанется», написала она в своем Telegram-канале.

Рудковская отметила, что артист всегда был кумиром молодых девушек. И сейчас, в свои 43 года, он все еще «хорош».

«Не иначе как Бенджамин Баттон. Столько лет прошло — вообще ничего не поменялось», — подчеркнула продюсер.

Яна напомнила о рейтинге самых привлекательных певцов России, опубликованном в СМИ. По ее словам, чаще всего голосовали именно за Билана.

«Рано или поздно кому-то такой красавчик достанется! Талантлив, красив, богат, добрый и щедрый! Такие парни на дороге не встречаются, дефицит и эксклюзив», — написала супруга Евгения Плющенко.

