Раскрыта личность девушки, которую Дима Билан обнимал в Венеции

Певец Дима Билан раскрыл, для чего выставил в Сети фотографию с таинственной незнакомкой из Венеции. Как многие и предполагали, артист снимал новый клип. А любовь в видео он играл с бизнесвумен Полиной Подплетенной. Об этом узнал сайт «Страсти».

В личном блоге Билан опубликовал отрывок из нового клипа, в котором показал ту самую девушку, с которой фотографировался в Венеции. Пользователи решили, что это журналистка Надежда Стрелец. Но она сразу дала понять, что поклонники Димы обознались.

«Это не я, ребят! Имя героини скоро узнаете. Очень красивая девушка», — поделилась Надежда.

Сайт «Страсти» же узнал в актрисе из клипа Полину Подплетенную. Она известна в светских кругах. В июне 2025 года ей даже приписывали роман с режиссером Федором Бондарчуком. Однако информацию не подтвердили, но и не опровергли.

К слову, продюсер Сергей Дворцов делился со «Страсти», что Полина не может быть новой возлюбленной Димы. Он заявлял, что певец сосредоточен на карьере, поэтому не строит личную жизнь.

Ранее Дима Билан опубликовал редкое фото с отцом.