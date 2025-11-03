«Такие пакеты мне нравятся»: певцу Akmal' вручили подарок в цветах российского флага

Одна из фанаток вручила 21-летнему певцу Akmal' (настоящее имя Акмаль Ходжаниязов) пакет с подарком в цветах российского флага на концерте в Донецке. Соответствующее видео опубликовали организаторы мероприятия в соцсети.

Музыкант дал накануне концерт в Центре славянской культуры в Донецке. Одна из фанаток преподнесла артисту подарок, но на этот раз в цветах российского триколора. Внутри пакета также лежал флаг Донецкой Народной Республики.

«Спасибо вам огромное, вот такие пакеты мне нравятся», — сказал Ходжаниязов.

После слов звезды шоу «Голос» публика восторженно зааплодировала.

Напомним, Akmal' пытались вручить подарок в пакете с цветами украинского флага во время концерта в Петропавловске. Исполнитель, увидев это, потребовал сжечь упаковку. После этого в Казахстане отменили концерты певца «по независящим ни от организаторов, ни от артиста причинам».