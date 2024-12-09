«Это возмутительно!»: Юлия Проскурякова вышла из себя после слухов о беременности

Певица Юлия Проскурякова отреагировала на появившиеся в Сети фото, на которых многие разглядели ее округлившийся живот. Жена Игоря Николаева возмутилась слухам о своей беременности и обратилась к СМИ в личном блоге, призвав их прекратить заставлять ее «комплексовать» из-за фигуры.

Недавно 42-летняя Юлия Проскурякова посетила премьеру клипа Филиппа Киркорова «Черная пантера» в Москве в облегающем платье. На распространившихся в СМИ кадрах многие заметили у певицы округлившийся живот, в очередной раз заподозрив ее в беременности. Супруга Игоря Николаева возмутилась этой информации и высказалась о своем «интересном» положении в соцсети, призвав «прекратить хейтить» женщин за неидеальную фигуру.

«Неправда! Прекратите хейтить женщин за то, что они не идеально худые! Это возмутительно! Я в отличной форме и не надо заставлять меня комплексовать после каждого выхода на сцену!» — заявила Юлия Проскурякова.

Слухи о беременности артистки появляются уже не впервые. Сама Юлия Проскурякова объясняла, что все дело в ее телосложении, и она «просто не худая».

Напомним, Юлия Проскурякова с 2010 года состоит в браке с певцом и композитором Игорем Николаевым. У пары есть 8-летняя дочь Вероника.

Ранее сообщалось о том, что Игорь Николаев не поддержал Юлию Проскурякову на премьере фильма с ее участием.