«Такие люди рождаются редко»: лидер «Миража» восхитился Аллой Пугачевой

Лидер «Миража» Горбашов заявил, что у Пугачевой нет конкурентов. Об этом сообщает NEWS.ru.

Гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов высказался об Алле Пугачевой. Он заявил, что певица, помимо своего творчества, открывала для публики новых артистов — например, на ее «Рождественских встречах» впервые появлялись Жанна Агузарова, «А-Студио» и многие другие.

«Дело не только в вокальных данных, больше — в масштабе личности. На сегодняшний день, к сожалению, нет ни одного исполнителя, который мог бы составить ей в этом конкуренцию. Такие люди рождаются редко, наверное, раз в столетие, может быть, и реже», — рассказал он.

Ранее Горбашов наоборот, жаловался на Аллу Пугачеву. Он рассказывал, что она якобы «задвигала» неугодных ей артистов. Подробнее об этом читайте в нашем материале.