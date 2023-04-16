«Собирайте с миру по нитке»: Григорий Лепс назвал стоимость выступления на свадьбе

На днях Григорий Лепс выступил на юбилее Владимира Преснякова, где присутствовали почти все звезды российского шоу-бизнеса. Искрометный юмор и харизма певца вызвали у всех восторг, особенно у приглашенной журналистки НТВ. Девушка даже захотела, чтобы артист вел и ее свадьбу.

Лепс ответил, что с радостью повеселил бы гостей на будущей свадьбе журналистки. Однако стоить это будет 10 миллионов рублей.

«Копите, копите. Собирайте со всего миру по нитке», — улыбчиво сказал музыкант.

Однако исполнитель песни «Рюмка водки на столе» напомнил, что может испортить торжество. Если певец выпьет, он может что-нибудь натворить.

Ранее мы писали, что в Сети рассекретили «новую бабу» разведенного Григория Лепса.